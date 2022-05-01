В Україні знову можна купити і продати нерухомість, але є нюанси — Finance.ua
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В Україні знову можна купити і продати нерухомість, але є нюанси

Вчора 09:45Нерухомість
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В Україні знову можна купити і продати нерухомість, але є нюансиВ Україні знову можна купити і продати нерухомість, але є нюанси, freepik.com
Українці знову можуть оформлювати купівлю та продаж квартир. Кабмін оприлюднив постанову 480 та надрукував її в офіційній газеті, тож вона набрала чинності.
Про це пише «Сьогодні».
Міністр юстиції Денис Малюська пояснював, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно закрили, щоб запобігти викраденню ворогом персональних даних та запобігти шахрайським схемам. Ще два тижні тому в уряді планували відновити можливість оформлення процедур купівлі-продажу, але лише для добросовісних нотаріусів.
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У постанові враховано обмеження, про які згадував очільник Мін’юсту. Зокрема, українці не можуть:
  • вчиняти дії за довіреністю від імені фізосіб;
  • передавати майно до статутного капіталу або отримувати у зв’язку з виходом з товариства;
  • відчужувати нерухомість раніше ніж за місяць;
  • вчиняти нотаріальні дії за межами області тощо.

Обмеження від Мін’юсту

Здійснювати нотаріальні дії з нерухомістю можуть лише нотаріуси, визначені в спеціальному переліку від Мін’юсту. Це громадяни, які зареєстровані на території України та раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.
Водночас нерухомість не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи чи отримувати у зв’язку з виходом зі складу учасників.
Оформити відчуження нерухомого майна, іпотеку, довірчу можна буде лише в межах області, де воно розташоване. Виняток становлять лише дії щодо нерухомості в Києві та Київській області, крім випадку державної реєстрації в результаті оформлення спадщини.
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Нові довіреності на розпорядження нерухомим майном як і раніше мають оформлюватися на нотаріальному бланку. А щоб попередити махінації з житлом, його можна буде відчужити лише через місяць після набуття або пізніше. Ці та інші обмеження діють в Україні в умовах воєнного стану.

Компенсація за зруйноване житло

Якщо українці втратили житло під час війни, держава дає їм можливість отримати або нове житло, або грошову компенсацію. При самостійному виборі нової квартири є багато нюансів.
Відповідно до законопроєкту № 7198, приватні будинки відбудовуватимуть на тих самих ділянках. Квартиру можуть отримати в будинку на тій самій ділянці, якщо його відбудують, або обрати населений пункт, який за критеріями подібний на попередній, та визначитися з ділянкою там.
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При оцінці нового міста чи села враховуватимуть ціну квадратних метрів та кількість населення у населеному пункті, де людина жила до війни. При переїзді в більше місто передбачений механізм доплат за нові квартири.
За матеріалами: Сьогодні
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