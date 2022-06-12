В Україні знайшли альтернативу російському автогазу — Finance.ua
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В Україні знайшли альтернативу російському автогазу

Вчора 08:33Енергетика
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Голова Оператора ГТС України з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова повідомила, що Україна знайшла альтернативу російському автогазу. З такою заявою вона виступила на Baltic LNG&Gas Forum.
За словами Ольги Бєлькової, Україна може купувати скраплений газ у Норвегії, США, Катару та інших країн. Для імпорту ресурсу в Україну є кілька потенційних напрямків. Найпривабливішими є термінали в Туреччині та ЄС.
Експерт додала, що Україна отримала розширений доступ до ринку зрідженого газу завдяки інвестиціям інших країн. Зокрема, це стало можливим після стратегічних інвестицій з боку Польщі, Литви та Словаччини.
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За матеріалами: MMR
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