В Україні змінюється режим роботи ГЕС, ​​«Укренерго» закликає українців економити електроенергію — Finance.ua
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В Україні змінюється режим роботи ГЕС, ​​«Укренерго» закликає українців економити електроенергію

Енергетика
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Компанія «Укренерго» закликає українців не перевантажувати енергосистему в пікові години — з 19:00 до 22:00.
Як повідомляє компанія у Телеграмі, ​у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС в Україні змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка надходить в Каховське водосховище аби зменшити затоплення.
«Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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