В Україні змінилися правила видачі військових квитків — Finance.ua

В Україні змінилися правила видачі військових квитків Вчора 17:40 — Казна та Політика

В Україні триває загальна мобілізація, запроваджена через вторгнення росії. Громадяни, котрі ще не отримали військовий квиток, повинні знати, що правила його видачі змінилися.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до положення про військовий квиток. Керівник волонтерського руху «Адвокати ЗСУ» юрист Євгенія Рябека роз’яснила, які саме зміни сталися.

Як було раніше

Якщо раніше військовий квиток видавався виключно військовозобов’язаним, то зараз він видаватиметься і резервістам, а також усім членам інших військових формувань.

Юрист зазначила, що раніше Верховна Рада законодавчо закріпила можливість у разі критичної загрози державі миттєво залучити резервістів без мобілізації. На таких резервістів пошириться весь комплекс соціальних пільг та гарантій, передбачених для мобілізованих.

В Україні тепер також будуть видавати військові квитки під час зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищої освіти.

Раніше в Україні військові білети видавали районні військові комісаріати. Тепер на замість них з’явилися центри комплектування та соціальної підтримки. Саме вони займатимуться видаванням військових квитків.

Коли потрібно здавати військовий квиток

Якщо військовослужбовець (зокрема резервіст) виїжджає за кордон більш ніж на три місяці, він має здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та отримати про це довідку.

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