В Україні змінилися ціни на популярні овочі — Finance.ua

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В Україні змінилися ціни на популярні овочі

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В Україні змінилися ціни на популярні овочі
В Україні змінилися ціни на популярні овочі
До середини березня в Україні трохи зросли ціни на популярні овочі - цибулю та моркву. При цьому, порівняно з цінами у березні 2023 року, вони коштують набагато дешевше, адже тоді вартість кілограма досягала 50−60 гривень.
Про це пише «Хвиля», посилаючись на дані сервісу моніторингу цін GoToShop.

Ціни на цибулю

Вартість цибулі в українських супермаркетах станом на 18 березня стартує від 15,90 грн/кг. За такою ціною його продають у мережі Ашан. У ЕКО Маркеті вартість цибулі стартує від 15,99 грн./кг. По 16,99 грн/кг цибулю продають у Новусі, по 17,49 грн/кг — у Форі, по 17,60 грн/кг у Сільпо.

Ціни на моркву

Вартість моркви стартує від 10,29 грн/кг — у Новусі. По 10,40 грн./кг її продають в Ашані та ЕКО Маркеті, по 11,90 грн./кг — у Форі, по 12,10 грн./кг у Сільпо.
За матеріалами:
Finance.ua
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