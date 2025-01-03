В Україні змінили екологічні норми для автомобілів на «Євро-6» — Finance.ua
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В Україні змінили екологічні норми для автомобілів на «Євро-6»

Фондовий ринок
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З 2025 року в Україні перша реєстрація та митне оформлення нових автомобілів можливі лише за умови відповідності екологічним нормам стандарту «Євро-6». Вимога поширюється як на транспортні засоби, вироблені в Україні, так і на імпортовані, але не стосується авто, ввезених або виготовлених до кінця 2024 року.
Це передбачено законом «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів».
Нововведення покликані покращити екологічну ситуацію в країні та підвищити якість автомобілів на дорогах, а також сприяти інтеграції України до ЄС, де подібні стандарти вже діють. З 2027 року екологічні норми поширяться на трактори, автобуси, вантажні автомобілі та спеціальну техніку.
Такі зміни демонструють прагнення України впроваджувати сучасні стандарти, що відповідають європейським екологічним вимогам, сприяючи підвищенню екологічної свідомості та якості транспортного парку.
За матеріалами:
Укрінформ
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