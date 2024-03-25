В Україні злетіли ціни на популярний овоч через брак імпорту — Finance.ua
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В Україні злетіли ціни на популярний овоч через брак імпорту

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В Україні злетіли ціни на популярний овоч через брак імпорту
В Україні злетіли ціни на популярний овоч через брак імпорту
З 18 березня, на внутрішньому ринку України продавці змогли дещо підвищити ціну на помідори.
Наразі імпортна продукція в Україні пропонуються до продажу в діапазоні 78−90 грн/кг ($1,99−2,30/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомляє проект EastFruit.
Зазначається, що така цінова тенденція пов’язана зі скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини на фоні зниження обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови.
Тижнем раніше імпортери та оптові компанії були зосереджені на розпродажі томатів, які вони закупили ще на початку місяця, але не змогли реалізувати в заплановані терміни. Водночас свіжі поставки на український ринок минулого тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Тому уже цього тижня виник дефіцит тепличних томатів, що й дало змогу імпортерам підвищити ціни.
На думку учасників ринку, вже з наступного тижня в Україні очікується збільшення поставок томату з Туреччини, що дасть змогу зняти напругу і стабілізувати цінову ситуацію.
Попри нинішнє подорожчання помідорів в Україні, оптові ціни на них залишаються в середньому на 10% нижчими, ніж торік.

Ціни на овочі

На початку березня 2024 року в Україні зафіксували інтенсивне зниження цін на місцеві тепличні огірки. Тепличні комбінати пропонували до продажу огірки по 85−130 грн/кг ($2,23−3,41/кг). В середньому це на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
В кінці березня ціни на картоплю в країні зменшились в середньому на 12% і варіювались у середу в діапазоні 14−20 грн/кг ($0,36−0,51/кг). Причиною такої динаміки аналітики називають масове надходження на український ринок з початку тижня імпортної картоплі нового врожаю.
За матеріалами:
УНН
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