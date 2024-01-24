В Україні здорожчають деякі продукти: які саме та чому — Finance.ua

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В Україні здорожчають деякі продукти: які саме та чому

Особисті фінанси
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В Україні здорожчають деякі продукти: які саме та чому
В Україні здорожчають деякі продукти: які саме та чому
Протягом найближчих місяців в Україні буде зберігатись тенденція на ріст вартості певної категорії продуктів. Це стосуватиметься сала, овочів та одного виду м’яса.
Рекордна вартість встановиться на сало, в той час, як найскладніша ситуація на українському ринку буде з яловичиною. А овочі щомісяця дорожчатимуть до 7%, як розповів економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі «Сніданку».
«Сало дорожчатиме більшими темпами, ніж м’ясо. Саме сальних порід свиней в Україні фізично набагато менше зараз, ніж м’ясних. Тому сало, швидше за все, буде нижче за якістю та вище за ціною», — каже експерт.
За словами Гавриленка, найближчими місяцями може суттєво зменшитись пропозиція одного виду м’яса — яловичини. Це пояснюється війною та непростими умовами утримання худоби.
Щодо овочів, то експерт прогнозує щомісячний ріст вартості до 7%.
«Овочі дорожчатимуть. Насамперед через те, що умови зберігання безпосередньо залежать від ціни на електроенергію», — зазначив фахівець.

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