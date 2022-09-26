В Україні засіяно понад 400 тисяч га озимими зерновими під врожай 2023 — Finance.ua
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В Україні засіяно понад 400 тисяч га озимими зерновими під врожай 2023

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В Україні триває сівба озимих зернових культур, наразі вже посіяно 411 тис. га, або 9% до прогнозу.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зокрема вже засіяно:
  • пшениці — 364 тис. га, або 9%;
  • ячменю — 32 тис. га, або 5%;
  • жита — 15,3 тис. га, або 18%.
Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Тернопільщини — 29,2 тис. га, або 20% до прогнозу.
Як повідомили у відомстві, станом на 19 вересня озимого ріпаку посіяно 948 тис. га, або 98% до прогнозу. 13 областей вже завершили сівбу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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