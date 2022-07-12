В Україні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних: уряд анонсує програми підтримки — Finance.ua

В Україні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних: уряд анонсує програми підтримки Вчора 10:01 — Особисті фінанси

В Україні зареєстровано понад 300 тисяч безробітних: уряд анонсує програми підтримки

В Україні офіційно зареєстровано 310 тисяч безробітних, які стали на облік у державному центрі зайнятості, з них безпосередньо допомогу по безробіттю отримують 261 тисяча.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі інформаційного телемарафону.

«Центр зайнятості оперує даними по тих людях, які дійсно звернулися до Центру зайнятості через „Дію“ або через телефон або фізично звернулися до працівників служби зайнятості, для того, щоб зареєструватися», — пояснила Свириденко.

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Вона додала, що у країнах Європейського Союзу перебуває щонайменше 5,2 млн біженців з України, з яких 3,5 млн українців отримують допомогу від країн ЄС. Ці люди перебувають за кордоном і не стоять на обліку у Державному центрі зайнятості України.

Міністр економіки відзначила, що уряд реагує на виклики, які існують на ринку праці, зокрема, допомогою у переміщенні бізнесу з прифронтових зон до більш безпечних регіонів країни.

«Вдалося релокувати 652 підприємства і зробити можливим для людей продовження роботи на цих підприємствах. Є окремо у нас програма для людей, які приїхали зі сходу України на захід країни. Для стимулювання роботодавців брати внутрішньо переміщених осіб на роботу, у нас є від держави програма компенсації частини заробітної плати. Таким чином вже 7405 людей працевлаштовані і ми компенсували з бюджету 37 млн грн заробітної плати, тим самим стимулюючи роботодавців більш активно брати ВПО на роботу», — сказала Свириденко.

Вона додала, що всі грантові програми, які запускає держава для підтримки підприємств та підприємців, мають основний критерій — створення нових робочих місць.

Свириденко зазначила, що для відродження ділової активності у тих регіонах, які найбільше постраждали від військових дій, потрібно перш за все відновити зруйновану інфраструктуру.

"Ми проводимо такі зустрічі з регіонами, розуміємо, які системоутворюючі підприємства функціонували і що потрібно зробити, щоб вони знову функціонували в нормальному руслі... Коли зруйновані підприємства відновлять свою роботу, це дасть можливість для людей, які сьогодні перебувають за кордоном і сумніваються, чи повертатися їм в країну, не розуміючи, де вони будуть працювати, вирішити питання і запустити економіку в цих регіонах",- сказала Свириденко.

Міністр економіки зазначила, що для тих громадян, які хочуть працювати, але не мають роботи, або їхнє підприємство ще не відновлене, будуть пропонуватися громадські роботи.

«Це всі суспільно корисні роботи, які можуть виконуватися в областях, містах, селищах», — пояснила Свириденко.

Вона додала, що громадяни, які сьогодні стають на облік до центру зайнятості і є безробітними, отримують в середньому 4700 грн. У порівнянні з цим, за громадські роботи передбачена оплата щонайменше 6500 грн для людини.

Довідка Finance.ua:

наприкінці червня уряд ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні — визначатиме місцева влада;

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УНІАН За матеріалами:

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