Кого шукають працедавці в Україні: найпопулярніші вакансії (інфографіка) — Finance.ua

Кого шукають працедавці в Україні: найпопулярніші вакансії (інфографіка) Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Ринок праці тепер повністю належить працедавцю, адже висока конкуренція дозволяє йому обирати працівників, збільшуючи кількість вимог і зменшуючи зарплату.

Та й узагалі понад 50% вакансій зосереджені наразі у двох ключових містах — Києві та Львові, про що свідчить дослідження сайту з пошуку роботи robota.ua.

Ринок праці зараз відновлюється. Звісно, кількість вакансій ще далека від довоєнного рівня, але вона зростає. У березні було 7% вакансій від показника до війни, а станом на червень — 27% від довоєнного рівня. Роботодавці відкривають нові вакансії і створюють нові робочі місця, — розповіла головна редакторка журналу «Будні» сайту robota.ua Юлія Далібук.

Що цікаво, за підрахунками robota.ua, водіям у середньому готові платити понад 26 тис. грн. Мабуть, це пов’язано з логістичними проблемами та трансформаціями, які виникли після початку бойових дій.

Юлія Далібук каже, що працедавці підлаштовуються під обставини, які виникають у країні, і прогнозує зростання попиту на так званих синіх комірців, тобто робітників, зайнятих фізичною працею.

«Сьогодні ми розуміємо, що з одним дипломом про вищу освіту людина до пенсії уже не допрацює. Необхідно мати знання двох-трьох робітничих напрямків, що дасть змогу тимчасово, коли відсутня робота за основною спеціалізацією, отримувати додатковий заробіток», — звертає увагу начальниця управління Державного центру зайнятості Олена Мельник.

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