Отримати статус безробітного тепер можна в «Дії»: інструкція — Finance.ua

Отримати статус безробітного тепер можна в «Дії»: інструкція

Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Отримати статус безробітного тепер можна в «Дії»: інструкція

У застосунку та на порталі «Дія» тепер можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Як скористатися послугою

У застосунку виберіть меню «Послуги» та пункт «Допомога по безробіттю», на порталі — послугу з отримання статусу безробітного.

Далі підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання.

Після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус.

За необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку.

Уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.

«Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку», — зазначають у міністерстві.

Довідка Finance.ua:

на період воєнного стану процедура взаємодії з безробітними є максимально спрощеною та адаптованою. Як це відбувається — ми розповідали за посиланням;

розмір допомоги визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина перебувала на обліку, чи військова частина, де людина проходила службу. Таку допомогу виплачують не рідше, ніж 2 рази на місяць;



визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина перебувала на обліку, чи військова частина, де людина проходила службу. Таку допомогу виплачують не рідше, ніж 2 рази на місяць; скасувати статус безробітного також можна онлайн на порталі «Дія».



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