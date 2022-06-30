В Україні запустили сервіс для донорства бізнесу, що орендує держмайно — Finance.ua
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В Україні запустили сервіс для донорства бізнесу, що орендує держмайно

Казна та Політика
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В Україні запустили сервіс для донорства бізнесу, що орендує держмайно
В Україні запустили сервіс для донорства бізнесу, що орендує держмайно
Фонд державного майна запустив сервіс «Оренда.Допомога» для фінансової підтримки бізнесу, який орендує майно у держави.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
На цій платформі орендарі держмайна можуть зареєструвати заявку на отримання грошової допомоги від донорів та надати аргументацію в потребі такої підтримки.
В свою чергу, донори зможуть через цифрову платформу обрати того, хто потребує допомоги, та надати фінансову допомогу бізнесу (повністю або частково сплатити за оренду державного майна).
Для донорів є можливість вийти на зв’язок з підприємцями, які потребують підтримки, для уточнення деталей. Благодійники самостійно обирають кому саме вони хочуть надати допомогу, а також розмір такої допомоги.
ФДМ, зі свого боку, перевіряє та підтверджує чинність договорів оренди підприємцями, які заповнили анкету для отримання допомоги. При цьому у фонді підкреслюють, що виступають лише модератором платформи, не впливаючи на розподіл чи надходження коштів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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