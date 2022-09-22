В Україні запустили першу платіжну картку для розрахунків криптовалютою — Finance.ua

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В Україні запустили першу платіжну картку для розрахунків криптовалютою

Фінтех і Картки
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В Україні запустили першу платіжну картку для розрахунків криптовалютою
В Україні запустили першу платіжну картку для розрахунків криптовалютою
Український банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

Що таке weld card?

Weld card — це цифрова платіжна картка на базі Debit Mastercard®, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money. Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту. Конвертація криптовалюти відбувається в автоматичному режимі: при розрахунку карткою weld еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Weld Money.
Наразі weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а невдовзі будуть також додані криптовалюти Bitcoin та Altcoin.
Як відбувається оплата?
  1. Користувач weld card прикладає смартфон або смарт-годинник (з підтримкою Apple Pay, Google Pay) із цифровою карткою до POS-терміналу або вводить дані картки під час оплати онлайн на сайті магазину.
  2. Банк проводить розрахункову операцію в гривні, а еквівалент використаної клієнтом гривневої суми списується з криптовалютного балансу користувача на платформі Weld Money.
Таким чином, для користувача процес оплати криптовалютною карткою weld не відрізняється від звичайної безготівкової оплати, і жодні додаткові дії для розрахунку криптовалютою не потрібні.
Які операції доступні з weld card? Користувачі weld card можуть оплачувати товари та послуги у фізичних магазинах та онлайн, а крім того — знімати готівкові кошти в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати. При цьому, при оплаті товарів та послуг карткою weld жодні додаткові комісії з користувача не стягуються.

Як отримати криптокартку

Оформлення віртуальної картки відбувається онлайн на платформі Weld Money. При цьому використовуються сучасні технології верифікації та ідентифікації клієнтів, імплементовані Unex Bank, згідно з чинним законодавством України, а саме — Дія, Дія.Підпис. Увесь процес займає не більше 15 хвилин.
Оформити картку weld можуть громадяни України старше 21 року.
Випуск цифрової картки є безкоштовним. За потреби клієнт також має змогу замовити випуск фізичної пластикової картки у відділенні Unex Bank.
Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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