В Україні запустили новий поїзд у популярному напрямку — Finance.ua

В Україні запустили новий поїзд у популярному напрямку Сьогодні 17:34 — Особисті фінанси

В Україні запустили новий поїзд у популярному напрямку

«Укрзалізниця» оголосила про призначення нового поїзда з Києва до популярного серед туристів Трускавця. Втім, він буде тимчасовим — рейси заплановані лише на 30 листопада та 7 грудня.

Вартість квитків в купе на поїзд з Києва до Трускавця (на рейс 30 листопада) складає від 372,13 до 772,02 грн.

Про це розповіли в « Укрзалізниці ». Там зазначили: йдеться про поїзд № 159/160 Київ — Трускавець.

Як повідомили у перевізнику, поїзд вирушатиме з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18. Прибуття до Трускавця — о 19:35.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52. Прибуватиме до столиці о 18:10.

Скільки коштують квитки

Квитки на поїзд № 159/160 Київ — Трускавець (рейс із Києва 30 листопада) продаються у вагони класів купе та люкс. Їхня вартість складає:

в купе — від 372,13 до 772,02 грн;

в люкс — 1870,76 грн.

Де купити квитки

Квитки на поїздт будуть доступні для придбання у застосунку «Укрзалізниці». А крім того:

на сайті;

у чат-ботах;

у касах вокзалів.

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