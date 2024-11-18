В Україні запустили новий поїзд у популярному напрямку — Finance.ua

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В Україні запустили новий поїзд у популярному напрямку

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В Україні запустили новий поїзд у популярному напрямку
В Україні запустили новий поїзд у популярному напрямку
«Укрзалізниця» оголосила про призначення нового поїзда з Києва до популярного серед туристів Трускавця. Втім, він буде тимчасовим — рейси заплановані лише на 30 листопада та 7 грудня.
Вартість квитків в купе на поїзд з Києва до Трускавця (на рейс 30 листопада) складає від 372,13 до 772,02 грн.
Про це розповіли в «Укрзалізниці». Там зазначили: йдеться про поїзд № 159/160 Київ — Трускавець.
Як повідомили у перевізнику, поїзд вирушатиме з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18. Прибуття до Трускавця — о 19:35.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52. Прибуватиме до столиці о 18:10.

Скільки коштують квитки

Квитки на поїзд № 159/160 Київ — Трускавець (рейс із Києва 30 листопада) продаються у вагони класів купе та люкс. Їхня вартість складає:
  • в купе — від 372,13 до 772,02 грн;
  • в люкс — 1870,76 грн.

Де купити квитки

Квитки на поїздт будуть доступні для придбання у застосунку «Укрзалізниці». А крім того:
  • на сайті;
  • у чат-ботах;
  • у касах вокзалів.
За матеріалами:
Finance.ua
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