В Україні запускають реєстр пошкодженого та зруйнованого майна — Finance.ua

В Україні запускають реєстр пошкодженого та зруйнованого майна Вчора 15:29 — Казна та Політика

В Україні запускають реєстр пошкодженого та зруйнованого майна

Міністерство цифрової трансформації України запускає реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який міститиме дані про всі об’єкти нерухомості пошкоджені або зруйновані під час військової агресії російської федерації.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час конференції «Цифрова відбудова України».

«Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна вже розроблений та запускається. Тепер вся інформація (про пошкоджене майно. — Ред.), яку українці подавали через „Дію“, буде потрапляти в цей реєстр», — сказав він.

Федоров додав, що також у реєстр будуть вноситись дані про пошкоджене майно юридичних осіб. Після цього, органи місцевого самоврядування та державної влади зможуть всю інформацію верифікувати та приймати більш ефективні рішення.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що підприємства та відомства міністерства також вноситимуть дані про пошкоджене майно у цей реєстр.

«Укрзалізниця, Укравтодор, інші наші підприємства, порти та аеропорти мають об’єкти, які зруйновані. Ми ставимо завдання — розпочати якнайшвидше вносити туди інформацію», — наголосив міністр.

За його словами, реєстр дозволить Мінінфраструктури закумулювати всю інформацію про пошкоджені або зруйновані об’єкти інфраструктури, оцінити збитки, а також розрахувати вартість відновлення.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» можна буде подати інформацію про майно, пошкоджене внаслідок російської агресії, починаючи з 19 лютого 2014 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.