В Україні запускають безкоштовне навчання в IT-сфері: стартував прийом заявок — Finance.ua

В Україні запускають безкоштовне навчання в IT-сфері: стартував прийом заявок Вчора 16:14 — Особисті фінанси

В Україні запускають безкоштовне навчання в IT-сфері: стартував прийом заявок

Мінцифри запускає освітній проект IT Generation для людей, які хочуть змінити професію та опанувати спеціальність в ІТ. Українці вже можуть подати заявки на участь у проєкті.

Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації.

Протягом двох тижнів триватиме прийом заявок від українських громадян, які хочуть змінити професію та бажають безоплатно навчатись ІТ-спеціальностям.

Як подати заявку

Для участі у ІТ Generation охочим навчатися потрібно обрати школу та освітню програму на платформі проєкту , перейти за посиланням на сайт обраної школи та подати заявку. Відбір студентів буде проводити школа, в тому числі шляхом тестування та співбесіди.

З переліком документів, необхідних для студентів, можна ознайомитись на платформі проєкту, у розділі FAQ та на сайтах шкіл.

Хто може навчатися? Отримати нову кваліфікацію зможуть близко 1 тисячі українців 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностям та не мають досвіду роботи у цій сфері. Також рекомендоване знання англійської мови на рівні від В1. Тривалість навчання: 2–6 місяців залежно від навчальної програми.

Навчатися можна буде за такими ІТ-напрямами:

технічні: FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Blockchain

нетехнічні: Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing.

Детальніше ознайомитись з кожною із професій можна за посиланням:

про нетехнічні спеціальності: https://youtu.be/N7D2EHlBjnY;

про технічні спеціальності: https://youtu.be/Zhm2CIwAVOE.

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