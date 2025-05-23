В Україні запроваджують процедуру державної реєстрації ГМО — Finance.ua

В Україні запроваджують процедуру державної реєстрації ГМО Сьогодні 05:09

В Україні запроваджують процедуру державної реєстрації ГМО

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Деякі питання державної реєстрації генетично модифікованих організмів», яка визначає чіткі правила щодо обігу ГМО на українському ринку. Документ розроблено для реалізації положень профільного закону та гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У відомстві зазначають, що впровадження нових регуляторних норм — важливий крок у процесі євроінтеграції.

«Мінагрополітики продовжує кропітку роботу над гармонізацією українського законодавства до вимог ЄС. Наша мета — європейське майбутнє для українського агровиробництва», — заявив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Що передбачає постанова

Документ встановлює:

порядок державної реєстрації та перереєстрації генетично модифікованих організмів (ГМО);

процедуру призупинення такої реєстрації;

алгоритм розгляду заперечень щодо поданих заявок;

вимоги до оформлення та подачі заявок на реєстрацію;

уніфіковані форми заяв та заявок.

Що це означає для ринку

Запровадження чітких процедур реєстрації ГМО дозволить агровиробникам легально працювати із продукцією, що містить генетично модифіковані організми, та вийти на нові ринки. Окрім того, нова система покликана підвищити прозорість і безпечність агровиробництва, що є однією з ключових вимог для зближення з ЄС.

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