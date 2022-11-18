В Україні запроваджують Цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури — Finance.ua

В Україні запроваджують Цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури Сьогодні 16:42 — Казна та Політика

В Україні запроваджують Цифрову систему управління відбудовою транспортної інфраструктури

Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка дає старт експериментальному проєкту з впровадження Цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що завдяки прийнятій ініціативі, процес відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури буде прозорим та відкритим для бізнесу, міжнародних партнерів, експертів та громадськості.

"Нова ІТ система дозволить відстежувати весь цикл інфраструктурного проєкта: від проєктування, проведення публічних закупівель, здійснення робіт з будівництва, реконструкції та ремонту — до введення готових об’єктів у експлуатацію.

Крім того, використання принципу «всі бачать все» дасть змогу громадськості, міжнародним партнерам чітко розуміти, куди і як витрачаються кошти, спрямовані на відновлення.

Також впровадження Цифрового управління відбудовою сприятиме ефективному, прозорому та підзвітному розподілу коштів на інфраструктурне відновлення.

У подальшому ця система може стати основою Електронної системи управління відбудовою для усіх галузей.

У Мінінфраструктурі нагадали, що днями Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від росії, яка зокрема визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків та міжнародного реєстру збитків.

«Спільно з партнерами працюємо над тим, щоб міжнародний реєстр збитків був інтегрований з українським реєстром пошкодженого майна, який є основою Цифрового управління відбудовою. Зокрема, вдячний Уряду Великобританії за підтримку в процесі створення Системи управління відбудовою», — прокоментував Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Запуск Цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури запланований на початок 2023 року.

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