В Україні запровадили новий календар свят: що змінилося — Finance.ua

В Україні запровадили новий календар свят: що змінилося Сьогодні 02:46

В Україні запровадили новий календар свят: що змінилося

1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на Новоюліанський календар. Тож деякі державні свята, які пов’язані з християнськими традиціями, отримали нові дати. А відтак компаніям варто скоригувати свій виробничий календар, пише work.ua

Через реформу церковного календаря нерухомі свята змістилися на 13 днів. Зокрема через це Верховна Рада змінила дати святкувань Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Які свята й дати змінилися:

1 жовтня замість 14 жовтня — День захисників і захисниць України, Покрова Пресвятої Богородиці.

— День захисників і захисниць України, Покрова Пресвятої Богородиці. 27 жовтня замість 9 листопада — День української писемності та мови.

— День української писемності та мови. 6 грудня замість 19 грудня — День Святого Миколая.

— День Святого Миколая. 25 грудня замість 7 січня — Різдво.

— Різдво. 15 липня замість 28 липня — День Української Державності.

Залишилися незмінними: День Збройних сил України — 6 грудня, День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — 8 травня, День соборності — 22 січня.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану зупинено положення Кодексу законів про працю (КЗпП) щодо офіційних святкових та неробочих днів. Тобто раніше, якщо свята збігалися з вихідним, вони переносилися на наступний день після святкового чи неробочого дня. Зараз цю норму скасовано, але роботодавці можуть самостійно встановлювати графік роботи підприємства.

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