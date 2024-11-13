В Україні запровадили графіки обмежень електроенергії для бізнесу — Finance.ua

В Україні запровадили графіки обмежень електроенергії для бізнесу
У середу, 13 листопада, через дефіцит в енергосистемі в деяких областях для бізнесу та промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності. Обмежень для побутових споживачів не передбачається.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
У компанії зазначили, що обмеження вводять через короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.
Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання — обмеження будуть скасовані.
«Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності», — заявили в Укренерго.
У ДТЕК додали, що обмеження світла для промисловості та бізнесу будуть задіяні в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях.
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