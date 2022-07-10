В Україні запрацюють нові правила отримання водійського посвідчення: що зміниться — Finance.ua

В Україні запрацюють нові правила отримання водійського посвідчення: що зміниться Вчора 19:59 — Технології&Авто

24 липня в Україні запрацюють нові правила отримання водійського посвідчення.

Про це Суспільному розповів головний спеціаліст регіонального сервісного центру Костянтин Винниченко.

За його словами, раніше в автошколі навчали два місяці, після — одразу два іспити.

Як буде тепер

Тепер місяць вивчатимуть правила дорожнього руху, потім — екзамен у сервісному центрі. Так само — і з навичками кермування, розказав він.

Теорія і практика

Таким чином, навчання розділили на дві частини: спочатку — теоретична, потім — практична. Після кожної — окремий іспит. Після вивчення правил дорожнього руху в автошколі, учень отримує свідоцтво про завершення курсу.

Свідоцтво теоретичне буде діяти рік. У особи буде один рік для того, щоб скласти теоретичний іспит, щоб вона мала змогу звернутися у навчальний заклад для практичної підготовки. Тобто ті, хто успішно склав теорію, мають знову піти в автошколу, аби пройти там курс практики. І коли вже буде отримане свідоцтво про практичне навчання, таке свідоцтво буде діяти два роки, — головний спеціаліст регіонального сервісного центру Костянтин Винниченко.

Теоретичний іспит залишається незмінним: у людини є 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань. Можна зробити не більше двох помилок.

Раніше учні навчалися в автошколі 2-2,5 місяці, опановували правила дорожнього руху та кермування машиною паралельно.

Тепер на кожний з цих блоків виділять по місяцю. Та от як підлаштувати програму під новий формат, фахівці поки що не розуміють, сказав Суспільному інструктор автошколи Микита Нем’ятий.

«Сучасна людина не зможе сидіти й навчатися по 9,5 години на день, це дуже тяжко. На жаль, усі автошколи у країні не мають чіткого плану, як працювати», — зазначив він.

До речі, подорожувати можна не тільик на власному авто. На сайті компанії INFOBUS можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.