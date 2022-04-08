В Україні запрацює нова система оповіщення — Finance.ua
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В Україні запрацює нова система оповіщення

Вчора 06:21Технології&Авто
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ДСНС спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Як це працюватиме? Сповіщення одразу буде виводитись на екран телефону поверх усіх програм та навіть на заблокованому екрані. Повідомлення супроводжуватиметься гучним сигналом.
Першими їх у тестовому режимі отримуватимуть користувачі мобільного оператора Київстар.
«Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях. Абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS», — повідомляють у ДСНС.
В Україні запрацює нова система оповіщення
За матеріалами: Finance.ua
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