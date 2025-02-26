В Україні запрацювала рада зброярів — Finance.ua

В Україні запрацювала рада зброярів Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Українська рада зброярів розпочала роботу. Це платформа, яка консолідує приватну оборонну індустрію задля ефективної взаємодії з державними структурами, військовими та міжнародними партнерами.

Про це повідомила пресслужба Ради.

До складу ради увійшли: Ліга оборонних підприємств України, Українські роботизовані сили, Асоціація виробників РЕБ/РЕР, Techosystem Defense, Оборонний Альянс України, Асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій «АРМАДА», Інвестиційний фонд D3 Venture Capital.

Головою правління Ради зброярів став радник президента України зі стратегічних питань, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Виконавчий директор — Ігор Федірко, ексзаступник директора «Укроборонсервісу» з гуманітарного розмінування, керівника Державного центру гуманітарного розмінування.

«Об'єднання виробників в єдину адвокаційну організацію — перевірена ефективна практика, яка застосовується у всьому світі», — йдеться в повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

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