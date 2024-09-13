В Україні залишать тільки легальні автостанції, з касами та платформами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні залишать тільки легальні автостанції, з касами та платформами

Казна та Політика
81
В Україні створять електронний Перелік автостанцій. Це стане передумовою для їхньої легальної роботи та можливості надавати послуг як перевізникам, так і пасажирам.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Збираєтеся в омріяну подорож? Замовляйте Зелену к на Finance.ua за кілька кліків.
Згідно з постановою уряду формуватись перелік буде за заявницьким принципом та з ініціативи власників автостанцій. Цей механізм принципово відрізняється від регулювання, що діяло до 2020 року та передбачало фактично ліцензування цієї діяльності.
Як зазначили в міністерстві, профільне законодавство передбачає, що рух міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів має починатись та завершуватись на автостанції. Тож під час відкриття нового маршруту чи внесення змін до наявного, організатор перевезень має переконатись, що зазначені перевізником в схемі руху автостанції існують та працюють легально.
Оновлений механізм передбачає, що вказати в схему руху можна буде лише ті автостанції, які є в переліку. Таким чином буде актуалізовано інформацію про мережу легальних автостанцій. Також оновлений механізм дозволить визначити суб’єктів господарювання, що є їх власниками і відповідають за якісне надання послуг.
Запустити роботу загальнодоступного переліку планується у листопаді 2024 року. Власники автостанцій зможуть самостійно вносити до нього актуальну інформацію про автостанції через електронну форму. Зокрема, про кількість платформ і кас, вартість послуг для перевізників тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.