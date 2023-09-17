В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: офіційний список — Finance.ua

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В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: офіційний список

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В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: офіційний список
В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: офіційний список
Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. Про це йдеться в постанові Кабміну.
Згідно рішення Кабміну України, не можна надсилати поштою:
  • національну валюту, крім нумізматичних монет та їх колекцій, іноземну валюту;
  • харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;
  • вогнепальну зброю усіх видів;
  • наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
  • алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;
  • токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
  • біологічні агенти.
При цьому у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:
  • вогнепальну зброю усіх видів;
  • основні частини зброї;
  • пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
  • патрони до них;
  • холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху;
  • наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
  • дозволи на право носіння зброї;
  • трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
  • радіообладнання та випромінювальні пристрої;
  • біологічні агенти;
  • токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
«У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку», — йдеться в постанові.
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За матеріалами:
УНІАН
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