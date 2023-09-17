В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: офіційний список — Finance.ua

В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: офіційний список Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: офіційний список

Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. Про це йдеться в постанові Кабміну.

не можна надсилати поштою: Згідно рішення Кабміну України,

національну валюту, крім нумізматичних монет та їх колекцій, іноземну валюту;

харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;

вогнепальну зброю усіх видів;

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;

токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

біологічні агенти.

При цьому у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

вогнепальну зброю усіх видів;

основні частини зброї;

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

патрони до них;

холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойові припаси, засоби ініціювання вибуху;

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

дозволи на право носіння зброї;

трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;

радіообладнання та випромінювальні пристрої;

біологічні агенти;

токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

«У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку», — йдеться в постанові.

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УНІАН За матеріалами:

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