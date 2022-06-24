В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд — Finance.ua

В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд 24.06.2022, 13:29 — Кримінал

В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд, www.gp.gov.ua

У справі про незаконний видобуток корисних копалин та фінансування тероризму суд арештував майно російського бізнесмена та підконтрольних йому комерційних структур загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Як зазначають у прокуратурі, розслідується кримінальне провадження за фактом здійснення групою осіб, яку організував громадянин рф, незаконної діяльності, пов’язаної з видобутком корисних копалин, ухиленням від сплати обов’язкових податків і плати за землю, виведенням коштів.

У СБУ додають, що організацією, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах, керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

"Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн.

Встановлено, що він організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах", — йдеться у повідомленні СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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