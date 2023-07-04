В Україні за два роки продали 1% сільськогосподарських земель — Finance.ua

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В Україні за два роки продали 1% сільськогосподарських земель

Аграрний ринок
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В Україні за два роки продали 1% сільськогосподарських земель
В Україні за два роки продали 1% сільськогосподарських земель
В Україні за два роки існування ринку землі з 1 липня 2021 року по 1 липня 2023 року було продано 1% земель сільськогосподарського призначення, які раніше були під мораторієм на продаж.
Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
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«Так збіглося, що кількість підмораторної землі складала 27,5 млн гектарів. У нас на сьогодні за два роки перебування землі в обігу було продано-куплено всього 1% від всіх підмораторних земель», — сказав він.
Башлик зазначив, що за даними Мінагрополітики, в Україні за два роки існування ринку було укладено договори з купівлі-продажу або дарування 275 157 га землі сільськогосподарського призначення. Загалом на ринку вже укладено 85 247 договорів з купівлі-продажу або дарування с/г земельних ділянок.
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Заступник міністра додав, що середня ціна за гектар в Україні становить 39 188 грн за га, при цьому у 2021 році вона становила 32 972 грн.

Довідка Finance.ua:

  • ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року;
  • до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів;
  • закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

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За матеріалами:
Укрінформ
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