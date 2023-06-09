В Україні з'явився новий вид цінних паперів: зареєстровано перший випуск — Finance.ua

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В Україні з'явився новий вид цінних паперів: зареєстровано перший випуск

Фондовий ринок
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В Україні з'явився новий вид цінних паперів: зареєстровано перший випуск
В Україні з'явився новий вид цінних паперів: зареєстровано перший випуск
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск нового для України виду цінних паперів — кредитних нот.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Наразі реєстрація випуску кредитних нот відбулася як пілотний проєкт.
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«Оскільки є запит із боку емітента, а також інтерес потенційних учасників до цього інструменту, Комісія затвердила пілотний проєкт щодо порядку емісії та реєстрації випуску кредитних нот компанії „Маркет Консалт Плюс“. Сподіваємося, що перший досвід буде успішним і результати сприятимуть популяризації кредитних нот для залучення необхідних ресурсів», — прокоментував голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
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Зазначається, що Комісія зареєструвала випуск 334 000 іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) кредитних нот на загальну суму 334 млн грн, номінальною вартістю однієї кредитної ноти 1000 грн. Процентна ставка — 5% річних, термін обігу — 5 років. Подія, пов’язана з третьою особою, — банкрутство такої третьої особи. Емітент — компанія «Маркет Консалт Плюс».
Нагадаємо, кредитна нота — це емісійний деривативний цінний папір, пов’язаний із настанням події, зазначеної у рішенні про емісію, щодо платоспроможності третьої особи.
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Кредитна нота зобов’язує емітента виплачувати відсоткові доходи власнику такого цінного папера.
Погашення відбувається шляхом сплати емітентом власнику номінальної вартості кредитної ноти за умови, що не сталася подія, пов’язана із платоспроможністю третьої особи, зазначеної у рішенні про емісію кредитних нот.
У разі настання такої події (у цьому випадку — банкрутство), власник кредитної ноти втрачає право на отримання відсоткових доходів, а емітент зобов’язаний викупити кредитну ноту за ціною, що визначається рішенням про емісію.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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