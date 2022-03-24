В Україні з'явився новий канал надходження валюти, хоча експорт практично зупинився — Finance.ua
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В Україні з'явився новий канал надходження валюти, хоча експорт практично зупинився

Вчора 20:39Валюта
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В Україні з'явився новий канал надходження валюти, хоча експорт практично зупинивсяВ Україні з'явився новий канал надходження валюти, хоча експорт практично зупинився
З огляду на те, що в Україні основні канали притоку іноземної валюти лишились обмеженими (іноземці виходять з облігацій, заробітчани урізають пересилання на батьківщину, а експорт нашої продукції практично зупинився), з’явився новий канал надходження інвалюти, який наразі виступає хорошим компенсаторним механізмом.
Справа в тому, що на тлі війни з інших країн все більше надходить валюти в українські благодійні фонди. Про це в інтерв’ю LB повідомила перша заступниці голови Національного банку Катерина Рожкова. Йдеться про фонди «Повернись живим», «Фонд Сергія Притули» та багато інших. Вони отримують кошти від простих людей з інших країн.
«Це теж перекази, але не від заробітчан, а від тих небайдужих, хто хоче нас підтримати. Вони надходять як допомога від знайомих, друзів, а то й від тих, хто до цього нічого не знав про Україну. І зараз дуже багато таких переказів», — каже Рожкова.
Вона додає, що ці масштаби важко поки що оцінювати, але вони доволі значні. Нацбанк, наприклад, за перші два тижні війни зібрав на рахунку для допомоги Збройним силам понад 12 млрд грн. З них близько 3,6 млрд грн (30%) — це кошти з-за кордону в різних валютах.

Як допомогти українській армії

Перша замголови НБУ заспокоїла громадян і повідомила, що валютної паніки в Україні немає. Обсяг золотовалютних резервів, які ми зараз маємо, покриває наші потреби на місяці наперед. І це при тому, що зараз у нас фізичний експорт фактично зупинений — порти не працюють, аеропорти не працюють, а залізниця концентрується на евакуації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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