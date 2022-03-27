В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює — Finance.ua

В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою «Перевірка».

Що він уміє? Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди рф.

Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

Як працює чат-бот:

розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність;

ваше посилання одразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту;

достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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