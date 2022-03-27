В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює — Finance.ua
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В Україні з'явився новий фактчек-бот: як він працює

Вчора 22:48Технології&Авто
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Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою «Перевірка».
Що він уміє? Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди рф.
Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.
Як працює чат-бот:
  • розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність;
  • ваше посилання одразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту;
  • достатньо переслати новину боту, протягом декількох хвилин отримайте відповідь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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