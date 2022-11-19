В Україні з'явиться новий вид пенсій за особливі заслуги: кого торкнеться — Finance.ua
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В Україні з'явиться новий вид пенсій за особливі заслуги: кого торкнеться

Особисті фінанси
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В Україні з’явився новий законопроект щодо пенсій за особливі заслуги. У разі прийняття нововведення торкнеться багатодітних матерів, які під час війни з російською федерацією втратили годувальника.
Відповідний проект закону № 8123 розглянуто комітетом ВРУ з питань соцполітики та рекомендовано до прийняття.
У пояснювальній записці зазначено, що жінки в Україні щороку набувають почесного звання «Мати-героїня». Цю нагороду надають жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. Нині цей статус мають приблизно сімсот українок.
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Законопроектом пропонують встановлювати цим жінкам одночасно дві надбавки:
  • за особливі заслуги перед Україною
  • за заслуги померлого годувальника-військовослужбовця, який з 2014 року брав участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ та/або інших держав.
Відповідно до чинного Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», якщо людина має кілька заслуг, доплата встановлюється лише за однією з підстав від вибору. Після прийняття змін жінка зможе отримувати доплату за свої заслуги і за заслуги чоловіка.
За матеріалами:
Апостроф
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