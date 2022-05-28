В Україні з'явиться національний оператор ринку пального — Вітренко — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні з'явиться національний оператор ринку пального — Вітренко

Вчора 10:18Енергетика
693
В Україні з'явиться національний оператор ринку пального — ВітренкоВ Україні з'явиться національний оператор ринку пального — Вітренко
Президент України Володимир Зеленський поставив перед НАК «Нафтогаз» завдання стати національним оператором ринку пального, щоб не виникало питань щодо високих цін.
Про це повідомив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс».
«Слід зазначити, що ідея не в тому, що держава хоче монополізувати цей ринок. Але зараз на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була б повна довіра як з боку держави, так і з боку людей — з розумінням, що ціни на цих заправках справедливі та чесні», — пояснив Вітренко.
Читайте також
Він вважає, що у зв’язку з дефіцитом бензину та стрибком цін на пальне українці могли подумати, що це пов’язано з «якоюсь змовою учасників ринку». При цьому якщо певна частка ринку належатиме державі, то споживачі, як вважає голова НАК, вважатимуть, що ціни на бензин обґрунтовані.
За його словами, для цього достатньо, щоби держкомпанія мала 15-30% частку ринку пального.
Місце для вашої реклами
«При досконалій конкуренції держава взагалі не повинна бути присутньою на ринку, але коли конкуренція недосконала, коли є ризик змов, зловживання та домінування своїм становищем, у таких ситуаціях поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером і відмовитися від державного регулювання цін», — вважає Вітренко.

Що чекає на газотранспортну систему України

За матеріалами: Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.