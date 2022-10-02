В Україні з’явилися недорогі електромобілі від General Motors за 10 000 доларів — Finance.ua
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В Україні з’явилися недорогі електромобілі від General Motors за 10 000 доларів

Фондовий ринок
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В Україні з’явилися недорогі електромобілі від General Motors за 10 000 доларів
На одній із вулиць Києва помітили мініатюрний електромобіль Baojun E100. Він є одним із найдоступніших авто концерну General Motors.
Про це пише AvtoBlog.
Крихітка двомісна машина випускають з 2017 року в Китаї. Там він коштує 7500 доларів, а на українському ринку ці автомобілі дещо дорожчі — близько 9500-9900.
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Її характеристики відповідають зовнішньому вигляду. Автомобіль оснащений 39-сильним мотором, який здатний розганятися до 100 км/год., акумуляторна батарея на 24 кВт-год дозволяє проїжджати 250 км.
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За матеріалами:
mmr.ua
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