В Україні з’явилися недорогі електромобілі від General Motors за 10 000 доларів — Finance.ua

В Україні з’явилися недорогі електромобілі від General Motors за 10 000 доларів Вчора 04:47 — Фондовий ринок

На одній із вулиць Києва помітили мініатюрний електромобіль Baojun E100. Він є одним із найдоступніших авто концерну General Motors.

Про це пише AvtoBlog

Крихітка двомісна машина випускають з 2017 року в Китаї. Там він коштує 7500 доларів, а на українському ринку ці автомобілі дещо дорожчі — близько 9500-9900.

Її характеристики відповідають зовнішньому вигляду. Автомобіль оснащений 39-сильним мотором, який здатний розганятися до 100 км/год., акумуляторна батарея на 24 кВт-год дозволяє проїжджати 250 км.

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