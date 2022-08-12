В Україні з'явилися китайські електрокросовери із запасом ходу понад 400 км (фото) — Finance.ua

В Україні з'явилися китайські електрокросовери із запасом ходу понад 400 км (фото) Вчора 03:15 — Технології&Авто

В Україні з'явилися китайські електрокросовери із запасом ходу понад 400 км (фото)

В Україну прибула партія електрокарів Dongfeng Seres 3. Модель стала першим електричним кросовером китайського бренду, представленим на нашому ринку. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Новий Dongfeng Seres 3 (він також відомий у низці країн під назвою Glory E3) — компактний п’ятимісний кросовер С-класу вартістю від $37 300. Він має виразний дизайн із похилим купеподібним дахом, розширеними крилами та високою віконною лінією.

Розміри Dongfeng Seres 3:

довжина — 4 385 мм;

ширина — 1 850 мм;

висота — 1 650 мм;

колісна база — 2 655 мм;

кліренс — 180 мм.

У салоні встановлені віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Комплектація Dongfeng Seres 3 враховує безключовий доступ, клімат-контроль, аудіосистему, камеру заднього виду, 18-дюймові диски.

Китайський електромобіль оснащений 163-сильним синхронним двигуном і здатний розвинути 160 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 53,1 кВт∙год забезпечує запас ходу в 405 км, а зарядити її можна за 8 годин у домашніх умовах і за 30 хвилин — у швидкому режимі від зарядної станції.

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