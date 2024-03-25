В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур — Finance.ua
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В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур

Аграрний ринок
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В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур
В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур
Двадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 21 березня в Україні засіяно 214,5 тис. га зернових та зернобобових культур (3,8%). З них — 29 тис. га пшениці(11,8%), 117,3 тис. га ячменю (14,3%), 53,1 тис. га гороху (33,2%) та 10,6 тис. га вівса (6,5%).
В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур
Найбільше посіяли аграрії таких областей:
  • на Одещині - всього 56,7 тис. га. З них 2,8 тис. га пшениці, 28,2 тис. га ячменю, 20,7 тис. га гороху та 1,3 тис. га вівса;
  • у Миколаївській області - 1,5 тис. га пшениці, 24,8 тис. га ячменю, 15,3 тис. га гороху та 0,5 вівса;
  • у Кіровоградській — 4,2 тис. га пшениці, 9,7 тис. га ячменю та 5,8 тис. га гороху;
  • у Дніпропетровській області - 3,9 тис. га пшениці, 8,65 тис. га ячменю та 2,83 тис. га гороху;
  • На Полтавщині - 4,8 тис. га пшениці, 18,3 тис. га ячменю, 0,9 тис. га гороху та 1,4 тис. га вівса
  • у Тернопільській — 2,6 тис. га пшениці, 10,4 тис. га ячменю, 1,5 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса;
  • на Вінниччині - 3,3 тис. га пшениці, 2,8 тис. га ячменю та 2,3 тис. га гороху.
Крім того, на Київщині приступили до сівби соняшнику.
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У перші місяці року 3 850 агрогосподарств отримали 23,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 2 017 господарств профінансовано на 8,4 млрд гривень.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
  • Київська — 9,7 млрд грн виділено для 354 підприємств;
  • Тернопільська — 1,4 млрд грн для 153;
  • Кіровоградська — 1,3 млрд грн для 485;
  • Дніпропетровська — 1,2 млн грн для 279;
  • Одеська — 1,08 млрд грн для 269;
  • Харківська — 1,07 млрд грн — для 212;
  • Вінницька — 1 млрд грн — для 363.
  • Львівська — 1 млрд грн — для 231.
У найближчі дні Європейська комісія планує ввести мито у розмірі 95 євро за тонну на імпорт зернових культур з росії та Білорусії, що, за данимиFinancial Times, може призвести до підвищення цін на не менше як 50%.Крім того, Єврокомісія може розглядати можливість встановлення додаткових мит на олійні культури та продукти їх перероблення.

Довідка Finance.ua:

  • Зерновий вагонопотік переорієнтувався із західних кордонів України на південь, у напрямку морських портів Великої Одеси.
  • Про це повідомивзаступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.
  • Ідеться, що станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку Ізмаїла зросла на 30,56% — до 705 вагонів. А на західних кордонах фіксують незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів, наприклад, на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Водночас зменшення — на кордоні з Румунією.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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