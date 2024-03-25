В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур — Finance.ua

В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур
Двадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 21 березня в Україні засіяно 214,5 тис. га зернових та зернобобових культур (3,8%). З них — 29 тис. га пшениці(11,8%), 117,3 тис. га ячменю (14,3%), 53,1 тис. га гороху (33,2%) та 10,6 тис. га вівса (6,5%).
Найбільше посіяли аграрії таких областей:
- на Одещині - всього 56,7 тис. га. З них 2,8 тис. га пшениці, 28,2 тис. га ячменю, 20,7 тис. га гороху та 1,3 тис. га вівса;
- у Миколаївській області - 1,5 тис. га пшениці, 24,8 тис. га ячменю, 15,3 тис. га гороху та 0,5 вівса;
- у Кіровоградській — 4,2 тис. га пшениці, 9,7 тис. га ячменю та 5,8 тис. га гороху;
- у Дніпропетровській області - 3,9 тис. га пшениці, 8,65 тис. га ячменю та 2,83 тис. га гороху;
- На Полтавщині - 4,8 тис. га пшениці, 18,3 тис. га ячменю, 0,9 тис. га гороху та 1,4 тис. га вівса
- у Тернопільській — 2,6 тис. га пшениці, 10,4 тис. га ячменю, 1,5 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса;
- на Вінниччині - 3,3 тис. га пшениці, 2,8 тис. га ячменю та 2,3 тис. га гороху.
Крім того, на Київщині приступили до сівби соняшнику.
У перші місяці року 3 850 агрогосподарств отримали 23,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 2 017 господарств профінансовано на 8,4 млрд гривень.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 9,7 млрд грн виділено для 354 підприємств;
- Тернопільська — 1,4 млрд грн для 153;
- Кіровоградська — 1,3 млрд грн для 485;
- Дніпропетровська — 1,2 млн грн для 279;
- Одеська — 1,08 млрд грн для 269;
- Харківська — 1,07 млрд грн — для 212;
- Вінницька — 1 млрд грн — для 363.
- Львівська — 1 млрд грн — для 231.
У найближчі дні Європейська комісія планує ввести мито у розмірі 95 євро за тонну на імпорт зернових культур з росії та Білорусії, що, за данимиFinancial Times, може призвести до підвищення цін на не менше як 50%.Крім того, Єврокомісія може розглядати можливість встановлення додаткових мит на олійні культури та продукти їх перероблення.
Довідка Finance.ua:
- Зерновий вагонопотік переорієнтувався із західних кордонів України на південь, у напрямку морських портів Великої Одеси.
- Про це повідомивзаступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.
- Ідеться, що станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку Ізмаїла зросла на 30,56% — до 705 вагонів. А на західних кордонах фіксують незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів, наприклад, на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Водночас зменшення — на кордоні з Румунією.
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