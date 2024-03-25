В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур — Finance.ua

В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур Сьогодні 06:02 — Аграрний ринок

В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур

Двадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 21 березня в Україні засіяно 214,5 тис. га зернових та зернобобових культур (3,8%). З них — 29 тис. га пшениці(11,8%), 117,3 тис. га ячменю (14,3%), 53,1 тис. га гороху (33,2%) та 10,6 тис. га вівса (6,5%).

Найбільше посіяли аграрії таких областей:

на Одещині - всього 56,7 тис. га. З них 2,8 тис. га пшениці, 28,2 тис. га ячменю, 20,7 тис. га гороху та 1,3 тис. га вівса;

у Миколаївській області - 1,5 тис. га пшениці, 24,8 тис. га ячменю, 15,3 тис. га гороху та 0,5 вівса;

у Кіровоградській — 4,2 тис. га пшениці, 9,7 тис. га ячменю та 5,8 тис. га гороху;

у Дніпропетровській області - 3,9 тис. га пшениці, 8,65 тис. га ячменю та 2,83 тис. га гороху;

На Полтавщині - 4,8 тис. га пшениці, 18,3 тис. га ячменю, 0,9 тис. га гороху та 1,4 тис. га вівса

у Тернопільській — 2,6 тис. га пшениці, 10,4 тис. га ячменю, 1,5 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса;

на Вінниччині - 3,3 тис. га пшениці, 2,8 тис. га ячменю та 2,3 тис. га гороху.

Крім того, на Київщині приступили до сівби соняшнику.

У перші місяці року 3 850 агрогосподарств отримали 23,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 2 017 господарств профінансовано на 8,4 млрд гривень.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська — 9,7 млрд грн виділено для 354 підприємств;

Тернопільська — 1,4 млрд грн для 153;

Кіровоградська — 1,3 млрд грн для 485;

Дніпропетровська — 1,2 млн грн для 279;

Одеська — 1,08 млрд грн для 269;

Харківська — 1,07 млрд грн — для 212;

Вінницька — 1 млрд грн — для 363.

Львівська — 1 млрд грн — для 231.

У найближчі дні Європейська комісія планує ввести мито у розмірі 95 євро за тонну на імпорт зернових культур з росії та Білорусії, що, за данимиFinancial Times, може призвести до підвищення цін на не менше як 50%.Крім того, Єврокомісія може розглядати можливість встановлення додаткових мит на олійні культури та продукти їх перероблення.

Довідка Finance.ua:

Зерновий вагонопотік переорієнтувався із західних кордонів України на південь, у напрямку морських портів Великої Одеси.

Про це повідомивзаступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

Ідеться, що станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку Ізмаїла зросла на 30,56% — до 705 вагонів. А на західних кордонах фіксують незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів, наприклад, на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Водночас зменшення — на кордоні з Румунією.

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