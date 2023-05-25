В Україні вже відновили третину зруйнованих залізничних мостів — Finance.ua

В Україні вже відновили третину зруйнованих залізничних мостів Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

В Україні вже відновили третину зруйнованих залізничних мостів

Протягом року в Україні відновили 130 споруд для проїзду та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів.

Про це розповів віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Ми вже продемонстрували всьому світу, що здатні до швидкого відновлення навіть в умовах постійних російських атак. За рік ми відновили для проїзду 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів. Працюємо над пасивним захистом підстанцій і ми бачимо ефективність нашої роботи», — сказав він під час дискусії на полях Брюссельського форуму.

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Він додав, що ключовим пріоритетом Мінінфрастурктури наразі є реалізація тих проєктів, які повернуть українців додому та стабілізують ситуацію в громадах. Зокрема, в пріоритеті захист об'єктів критичної інфраструктури. Наразі вже забезпечено пасивним захистом понад 100 об'єктів енергетики.

Також відомство працює над будівництвом та ремонтом житла, а також відновленням транспортного сполучення зі звільненими громадами.

А також триває робота над розвитком експортної логістики, зокрема, над збільшенням обсяг обробки Дунайськими портами, а також розвитку автомобільної та залізничної прикордонної інфраструктури на західному кордоні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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