В Україні вже відновили третину зруйнованих залізничних мостів — Finance.ua

В Україні вже відновили третину зруйнованих залізничних мостів
Протягом року в Україні відновили 130 споруд для проїзду та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів.
Про це розповів віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
«Ми вже продемонстрували всьому світу, що здатні до швидкого відновлення навіть в умовах постійних російських атак. За рік ми відновили для проїзду 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів. Працюємо над пасивним захистом підстанцій і ми бачимо ефективність нашої роботи», — сказав він під час дискусії на полях Брюссельського форуму.
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Він додав, що ключовим пріоритетом Мінінфрастурктури наразі є реалізація тих проєктів, які повернуть українців додому та стабілізують ситуацію в громадах. Зокрема, в пріоритеті захист об'єктів критичної інфраструктури. Наразі вже забезпечено пасивним захистом понад 100 об'єктів енергетики.
Також відомство працює над будівництвом та ремонтом житла, а також відновленням транспортного сполучення зі звільненими громадами.
А також триває робота над розвитком експортної логістики, зокрема, над збільшенням обсяг обробки Дунайськими портами, а також розвитку автомобільної та залізничної прикордонної інфраструктури на західному кордоні.
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