В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото) — Finance.ua

В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото)
Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив партію бортових машин Renault з крано-маніпуляторною установкою Comet. Про це повідомляє сайт виробника.
«Для „УкрТрансГаз“ виготовлено та відвантажено два тентованих бортових автомобілі на базі Renault Trucks K P6X6 Medium 13L E5», — йдеться у повідомленні.
Позаду кабіни базової повнопривідної вантажівки встановлено потужний шарнірно-зчленований кран-маніпулятор Comet XC 3500 А3, який розраховано на максимальне навантаження у 11 300 кг.
Характеристики крано-маніпуляторної установки:
- Вантажний момент, тм 30,6
- Місце встановлення — за кабіною
- Кут обертання 400°
- Виліт стріли 10,34 м
- Максимальна вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,7 м — 11 300 кг
- Вантажопідйомність на кінці стріли при максимальному вильоті — 2900 кг
- Максимальна висота підйому 13,57 м
- Кількість секцій — 3
- Маса обладнання 4000 кг.
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