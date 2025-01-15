В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото) — Finance.ua

В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото) Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото)

Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив партію бортових машин Renault з крано-маніпуляторною установкою Comet. Про це повідомляє сайт виробника.

«Для „УкрТрансГаз“ виготовлено та відвантажено два тентованих бортових автомобілі на базі Renault Trucks K P6X6 Medium 13L E5», — йдеться у повідомленні.

Позаду кабіни базової повнопривідної вантажівки встановлено потужний шарнірно-зчленований кран-маніпулятор Comet XC 3500 А3, який розраховано на максимальне навантаження у 11 300 кг.

Характеристики крано-маніпуляторної установки:

Вантажний момент, тм 30,6

Місце встановлення — за кабіною

Кут обертання 400°

Виліт стріли 10,34 м

Максимальна вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,7 м — 11 300 кг

Вантажопідйомність на кінці стріли при максимальному вильоті — 2900 кг

Максимальна висота підйому 13,57 м

Кількість секцій — 3

Маса обладнання 4000 кг.

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