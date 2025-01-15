В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото)

Технології&Авто
43
В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото)
В Україні випустили партію спецавтомобілів на базі Renault (фото)
Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив партію бортових машин Renault з крано-маніпуляторною установкою Comet. Про це повідомляє сайт виробника.
«Для „УкрТрансГаз“ виготовлено та відвантажено два тентованих бортових автомобілі на базі Renault Trucks K P6X6 Medium 13L E5», — йдеться у повідомленні.
Позаду кабіни базової повнопривідної вантажівки встановлено потужний шарнірно-зчленований кран-маніпулятор Comet XC 3500 А3, який розраховано на максимальне навантаження у 11 300 кг.
Характеристики крано-маніпуляторної установки:
  • Вантажний момент, тм 30,6
  • Місце встановлення — за кабіною
  • Кут обертання 400°
  • Виліт стріли 10,34 м
  • Максимальна вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,7 м — 11 300 кг
  • Вантажопідйомність на кінці стріли при максимальному вильоті — 2900 кг
  • Максимальна висота підйому 13,57 м
  • Кількість секцій — 3
  • Маса обладнання 4000 кг.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.