В Україні викрито хакерське угруповання, що зламувало акаунти та продавало росіянам — Finance.ua

В Україні викрито хакерське угруповання, що зламувало акаунти та продавало росіянам Вчора 17:41 — Кримінал

У Львові Служба безпеки нейтралізувала хакерське угруповання, яке зламало 30 млн акаунтів і продавало їх через «Даркнет».

Про це повідомляє СБУ

«Зловмисники зламували активні акаунти інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу «Даркнет», а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney, — розповіли в СБУ.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і отримали «прибуток» у розмірі майже 14 млн гривень.

Як повідомляють правоохоронці, їхніми «оптовими клієнтами» були прокремлівські пропагандисти.

«Саме вони використовували отримані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових „новин“ з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація у країнах», — наголошується в повідомленні.

Під час обшуків у зловмисників виявили жорсткі диски із персональними даними громадян та техніку з підтвердженнями незаконної діяльності.

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