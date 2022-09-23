В Україні викрито хакерське угруповання, що зламувало акаунти та продавало росіянам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні викрито хакерське угруповання, що зламувало акаунти та продавало росіянам

Кримінал
78
У Львові Служба безпеки нейтралізувала хакерське угруповання, яке зламало 30 млн акаунтів і продавало їх через «Даркнет».
Про це повідомляє СБУ .
«Зловмисники зламували активні акаунти інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу «Даркнет», а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney,
— розповіли в СБУ.

За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і отримали «прибуток» у розмірі майже 14 млн гривень.
Як повідомляють правоохоронці, їхніми «оптовими клієнтами» були прокремлівські пропагандисти.
«Саме вони використовували отримані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових „новин“ з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація у країнах», — наголошується в повідомленні.
Під час обшуків у зловмисників виявили жорсткі диски із персональними даними громадян та техніку з підтвердженнями незаконної діяльності.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.