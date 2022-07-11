В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано скло на 60 млн грн — Finance.ua

В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано скло на 60 млн грн Вчора 19:30 — Кримінал

В Україні викрили податкових ухилянтів: заарештовано скло на 60 млн грн, esbu.gov.ua

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили компанію з іноземними інвестиціями в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«БЕБ забезпечило арешт ТМЦ та коштів на банківських рахунках на суму понад 70 млн грн», — сказано в повідомленні.

Йдеться про компанію, засновником якої є юридична особа, що входить до концерну державних підприємств однієї з сусідніх країн.

Встановлено, що посадові особи підприємства, у період 2020-2022 року організували схему ухилення від сплати податків.

Компанія імпортувала скло на митну територію України для подальшої реалізації через складські приміщення. З метою збільшення витрат, придбання зазначених ТМЦ проводилось у пов’язаного підприємства — нерезидента за завищеною вартістю. Таким чином зменшували прибуток на території України при продажі імпортованих товарів, відповідно мінімізували податки. Це призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в сумі 11,3 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків складських та офісного приміщень, БЕБ виявлено скло загальною вартістю 60 млн грн. На банківські рахунки, на яких знаходилось 10 млн грн, накладено арешт.

Досудове розслідування кримінального провадження, що здійснює Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України триває.

Наразі скло вже передано до АРМА, завдана державі шкода в розмірі 11,3 млн грн. перерахована до бюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.