В Україні викрили міжнародних злочинців, які ошукали громадян Чехії на 65 млн чеських крон — Finance.ua

В Україні викрили міжнародних злочинців, які ошукали громадян Чехії на 65 млн чеських крон Сьогодні 18:10 — Кримінал

В Україні викрили міжнародних злочинців, які ошукали громадян Чехії на 65 млн чеських крон, Фото: gp.gov.ua

Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіцією України у співпраці з компетентними органами Чеської Республіки за підтримки Європолу та Євроюсту викрили протиправну діяльність міжнародної злочинної організації.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Наразі затримано 6 громадян рб та Чеської Республіки, які налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми, з метою їх екстрадиції.

Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі — контроль за діями учасників та фінансами, розподіл легалізація коштів, пошук працівників колцентрів.

Фото: gp.gov.ua

Гроші у потерпілих виманювали за допомогою телефонних дзвінків. Шахраї представлялися потерпілим співробітником банківської установи та повідомляв про те, що їх банківський рахунок зламано. Також вони повідомляли інші неправдиві відомості, змушуючи потерпілих перевести гроші зі «зламаного» банківського рахунку на інший нібито безпечний рахунок, який вони вказував.

Ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого «співробітника поліції». Псевдополіцейські підтверджували достовірність першого дзвінка, отриманого нібито від банківського працівника, та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок.

Під час дзвінків учасники злочинної організації використовували заміну телефонного номера — «спуфінг» та «вішинг», тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен. Таким чином у потерпілих складалося враження, що їм надходять дзвінки з телефону служби підтримки, банку, поліції тощо.

Такі «колцентри» функціонували у Дніпрі, їхній штат налічував понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Учасників ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття «на роботу» — володіння іноземними мовами.

Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнову шкоду на загальну суму щонайменше 65 млн чеських крон. Всі потерпілі є громадянами Чеської Республіки.

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Правоохоронцями проведено понад 30 санкціонованих обшуків на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, а також Чеської Республіки. Вилучено комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Одночасно в Чеській Республіці також затримано організаторів оборудки.

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