В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП — Finance.ua
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В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП

Кримінал
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В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП
В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП, www.gp.gov.ua
В Україні викрили міжрегіональну групу фальшивомонетників, які підробляли гроші та збували наркотики поштою.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.
За інформацією слідства, мешканець Житомирщини та його раніше судимі спільники організували «бізнес» з продажу фальшивих грошей. Всього їм вдалося збути 3250 доларів США, 1800 євро та 135 тисяч рублів. Також один з учасників групи організував продаж наркотиків, у тому числі поштою.
«Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі — контроль за діями, пошук покупців та продаж фальшивих грошей. Підшукував клієнтів учасник злочинної групи, який перебуває у в’язниці. Правоохоронці затримали організатора та виконавця під час спроби збуту чергової партії фальшивих грошей. За 200 тис. грн вони намагалися реалізувати 14 900 євро, а за окрему плату планували продати психотропну речовину МДМА», — повідомили в Офісі генпрокурора.
За матеріалами:
Українська правда
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