В Україні виготовили потужний автопоїзд на базі вантажного шасі Ford Trucks (Фото) — Finance.ua
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В Україні виготовили потужний автопоїзд на базі вантажного шасі Ford Trucks (Фото)

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В Україні виготовили потужний автопоїзд на базі вантажного шасі Ford Trucks (Фото)
В Україні виготовили потужний автопоїзд на базі вантажного шасі Ford Trucks (Фото)
Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив новий бортовий автопоїзд на базі вантажного шасі Ford Trucks 1833DC та причепа власного виробництва.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
Характеристики бортової платформи:
  • 7000×2500×600 (з тентом 2200) мм;
  • борти — алюміній;
  • основа підлоги — бакелітова фанера;
  • легкознімні бічні стійки.
Причіп має повну масу в 18 000 кг. Габарити становлять 6200×2500×2150 (2300) мм.
Шасі Ford Trucks 1833DC оснащене 9,0-літровим турбодизельним двигуном потужністю 330 кінських сил. Мотор поєднується із 9-швидкісною трансмісією Eaton.
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За матеріалами:
MMR
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