В Україні виготовили потужний автомобіль для комунальників — Finance.ua

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В Україні виготовили потужний автомобіль для комунальників

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В Україні виготовили потужний автомобіль для комунальників
В Україні виготовили потужний автомобіль для комунальників
Завод «Альфатекс» виготовив і передав замовнику вакуумну машину АТ ВО-0702 на шасі DAYUN. Модель оснащена обладнанням для очищення каналізаційних колодязів та вигрібних ям, а також перевезення та вивантаження відходів. Про це повідомляє пресслужба підприємства-виробника.
Спецтехніка оснащена потужним вакуумним насосом, який створює розрідження в спеціальному резервуарі. Це дозволяє легко відкачувати різні види відходів, які походять як з побутових, так і з промислових джерел.
Основні характеристики моделі:
  • Місткість цистерни: 5 кубічних метрів;
  • Глибина очищення: 4,0 метра;
  • Час наповнення цистерни: 6−8 хвилин;
  • Час випорожнення: до 4 хвилин;
  • Продуктивність вакуум-насоса: 240 кубічних метрів на годину;
  • Максимальне розрідження в цистерні: 0,08 МПа.
За матеріалами:
MMR
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