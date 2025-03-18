В Україні виготовили потужний автомобіль для комунальників — Finance.ua

В Україні виготовили потужний автомобіль для комунальників Сьогодні 21:10

В Україні виготовили потужний автомобіль для комунальників

Завод «Альфатекс» виготовив і передав замовнику вакуумну машину АТ ВО-0702 на шасі DAYUN. Модель оснащена обладнанням для очищення каналізаційних колодязів та вигрібних ям, а також перевезення та вивантаження відходів. Про це повідомляє пресслужба підприємства-виробника.

Спецтехніка оснащена потужним вакуумним насосом, який створює розрідження в спеціальному резервуарі. Це дозволяє легко відкачувати різні види відходів, які походять як з побутових, так і з промислових джерел.

Основні характеристики моделі:

Місткість цистерни: 5 кубічних метрів;

Глибина очищення: 4,0 метра;

Час наповнення цистерни: 6−8 хвилин;

Час випорожнення: до 4 хвилин;

Продуктивність вакуум-насоса: 240 кубічних метрів на годину;

Максимальне розрідження в цистерні: 0,08 МПа.

MMR За матеріалами:

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