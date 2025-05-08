В Україні вводять європейські правила для автоперевізників: що змінює новий закон — Finance.ua

В Україні вводять європейські правила для автоперевізників: що змінює новий закон Сьогодні 19:17

В Україні вводять європейські правила для автоперевізників: що змінює новий закон

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня 2025 року підписав Закон № 4337-IX , що вносить зміни до законодавства у сфері автомобільних перевезень.

Новий закон наближає український ринок до норм ЄС та є частиною євроінтеграційних зобов’язань України. Він суттєво змінює підходи до ліцензування перевезень і встановлює єдині європейські вимоги до компаній, що здійснюють:

міжнародні вантажні перевезення;

міжнародні та внутрішні пасажирські перевезення;

перевезення небезпечних вантажів.

Серед ключових змін — три основні критерії для отримання ліцензії:

бездоганна ділова репутація — відсутність непогашених судимостей або адміністративних стягнень, зокрема за порушення транспортного, господарського чи трудового законодавства;

— відсутність непогашених судимостей або адміністративних стягнень, зокрема за порушення транспортного, господарського чи трудового законодавства; фінансова спроможність — перевізник має підтвердити наявність належного фінансового забезпечення, зокрема через банківську гарантію або страхування відповідальності. Отже, отримання ліцензії стане більш витратним процесом;

— перевізник має підтвердити наявність належного фінансового забезпечення, зокрема через банківську гарантію або страхування відповідальності. Отже, отримання ліцензії стане більш витратним процесом; професійна компетентність — обов'язкова наявність у менеджера з перевезень чинного сертифіката професійної компетентності строком дії 10 років. Тобто умовного диплома моториста буде недостатньо.

Що це означає для ринку

За словами Олександра Кирилюка, операційного директора групи логістичних компаній Zammler, ухвалений закон — це не лише про посилення правил, а про рух до якісних змін.

«На сьогодні правила ліцензування досить формальні та доступні у плані фінансів. Тепер усе зміниться. Просто кожен охочий не зможе здійснювати перевезення. Закон структурує ринок і змусить усіх учасників нести відповідальність. Це наблизить нас до європейських стандартів, де транспортна діяльність давно регулюється жорсткими вимогами щодо професійності та фінансової стабільності», — зазначає експерт.

Він додає, що нові вимоги поширюються і на вже чинних перевізників: протягом року з дня опублікування закону вони повинні подати підтвердження своєї фінансової спроможності та сертифікат професійної компетентності менеджера. Інакше ліцензія буде анульована.

«Це вже не просто „купив машину — їздиш“. Людина має пройти навчання, отримати сертифікат і розуміти базові принципи управління компанією. Це — про відповідальність і прогнозованість на ринку», — підкреслює Кирилюк.

Рік на адаптацію

Закон офіційно опубліковано 19 квітня та набуде чинності рівно за рік — 19 квітня 2026 року.

Кирилюк вважає встановлення річного перехідного періоду виваженим кроком. За цей час мають бути розроблені підзаконні акти, залучені асоціації та великі перевізники для формування нових підходів.

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