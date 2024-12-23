В Україні ввели екстрені відключення світла — Finance.ua

В Україні ввели екстрені відключення світла
Через надмірне споживання електроенергії у деяких містах України Укренерго запровадило екстрені відключення.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.
«Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі», — сказано в повідомленні.
У пресслужбі компанії зазначили, що енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців.
«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — додали в компанії.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко додав, що споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.
«Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», — написав він.
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