В Україні ввели екстрені відключення світла — Finance.ua

В Україні ввели екстрені відключення світла Сьогодні 15:35 — Енергетика

В Україні ввели екстрені відключення світла

Через надмірне споживання електроенергії у деяких містах України Укренерго запровадило екстрені відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

«Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі», — сказано в повідомленні.

У пресслужбі компанії зазначили, що енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців.

«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — додали в компанії.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко додав , що споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.

«Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», — написав він.

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