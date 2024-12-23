В Україні ввели екстрені відключення світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні ввели екстрені відключення світла

Енергетика
18
В Україні ввели екстрені відключення світла
В Україні ввели екстрені відключення світла
Через надмірне споживання електроенергії у деяких містах України Укренерго запровадило екстрені відключення.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.
«Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі», — сказано в повідомленні.
У пресслужбі компанії зазначили, що енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців.
«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — додали в компанії.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко додав, що споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему.
«Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», — написав він.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.