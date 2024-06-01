В Україні втратили більше 6 тисяч телефонів від початку року: які моделі найпопулярніші серед злодіїв (інфографіка) — Finance.ua
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В Україні втратили більше 6 тисяч телефонів від початку року: які моделі найпопулярніші серед злодіїв (інфографіка)

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В Україні втратили більше 6 тисяч телефонів від початку року: які моделі найпопулярніші серед злодіїв (інфографіка)
В Україні втратили більше 6 тисяч телефонів від початку року: які моделі найпопулярніші серед злодіїв (інфографіка)
Від початку 2024 року більше 6,6 тисяч телефонів було вже викрадено та втрачено в Україні, що у 2,5 раза менше, ніж у відповідний період 2021 року, та у 1,3 раза менше, ніж торік.
Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.
Для порівняння, за 2023 рік було зафіксовано загалом 29 015 викрадених та втрачених телефонів, що на 46% менше, ніж до початку повномасштабної війни.
В Україні втратили більше 6 тисяч телефонів від початку року: які моделі найпопулярніші серед злодіїв (інфографіка)

Де найбільше викрадених або втрачених мобільних телефонів

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві — 790 випадків (11,9% від загальної кількості).
На другому місці Дніпропетровщина з 582 випадками (8,8%), а Запорізька область посідає третє місце з 566 випадками (8,6%).
До порівняння, у 2023 році Донеччина лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів.
В Україні втратили більше 6 тисяч телефонів від початку року: які моделі найпопулярніші серед злодіїв (інфографіка)
Протягом кількох років ТОП втрачених моделей незмінний — лідирують iPhone, Xiaomi та Samsung.
Цьогоріч було викрадено 2,2 тисячі смартфонів Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі iPhone (14.2%).
В Україні втратили більше 6 тисяч телефонів від початку року: які моделі найпопулярніші серед злодіїв (інфографіка)
За матеріалами:
Finance.ua
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