В Україні впроваджують е-ТТН: як працюватиме — Finance.ua

В Україні впроваджують е-ТТН: як працюватиме Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

В Україні впроваджують е-ТТН: як працюватиме

З 1 лютого в Україні розпочнеться піврічне тестування електронних товарно-транспортних накладних, система повноцінно запрацює з 1 серпня.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм.

«За п’ять днів розпочнеться тестування електронних товарно-транспортних накладних. Ринок матиме півроку на те, щоб система запрацювала і бізнес міг відмовитись від паперових товарно-транспортних накладних на користь електронних документів», — написав він.

Заступник міністра додав, що влада розуміє, що 6 місяців в роботі минуть дуже швидко, а тому готова допомогти і закликає не зволікати з впровадженням необхідних процедур у транспортних компаніях.

У Мінрозвитку впевнені, що впровадження е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим та менш корумпованим.

«Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І загалом — це перший крок до впровадження міжнародних документів — e-CMR», — зазначив Найєм.

Він додав, що вже є провайдери електронного-документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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