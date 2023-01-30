В Україні впроваджують е-ТТН: як працюватиме — Finance.ua
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В Україні впроваджують е-ТТН: як працюватиме

Казна та Політика
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В Україні впроваджують е-ТТН: як працюватиме
В Україні впроваджують е-ТТН: як працюватиме
З 1 лютого в Україні розпочнеться піврічне тестування електронних товарно-транспортних накладних, система повноцінно запрацює з 1 серпня.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм.
«За п’ять днів розпочнеться тестування електронних товарно-транспортних накладних. Ринок матиме півроку на те, щоб система запрацювала і бізнес міг відмовитись від паперових товарно-транспортних накладних на користь електронних документів», — написав він.
Заступник міністра додав, що влада розуміє, що 6 місяців в роботі минуть дуже швидко, а тому готова допомогти і закликає не зволікати з впровадженням необхідних процедур у транспортних компаніях.
У Мінрозвитку впевнені, що впровадження е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим та менш корумпованим.
«Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І загалом — це перший крок до впровадження міжнародних документів — e-CMR», — зазначив Найєм.
Він додав, що вже є провайдери електронного-документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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