В Україні вперше за 11 років почнуть відкривати нові автобусні маршрути

Міністерство розвитку громад та територій України запроваджує нову, цілісну процедуру відкриття автобусних маршрутів, яка повністю переводить процес у цифровий формат — від ідеї маршруту до початку перевезень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Відповідні зміни передбачені новим наказом Мінрозвитку та спрямовані на спрощення процедур, скорочення строків і підвищення прозорості у сфері пасажирських перевезень.
Нова процедура повністю змінює підхід до відкриття нових маршрутів та замінить наявний паперовий формат, який фактично не працює.
Як зазначили в міністерстві, через забюрократизованість останні 11 років перевізники та організатори не відкрили жодного нового маршруту, а конкурси проводились лише на ті маршрути, що були створені ще раніше.
Особливо гостро питання стабільного сполучення стоїть у прифронтових громадах. Нова процедура дозволяє реагувати на попит миттєво. Якщо людям потрібно доїхати до лікарні, на навчання чи роботу в сусідню область, маршрут з’явиться за лічені тижні, а не роки.
«Ми свідомо відмовляємося від паперових і непрозорих процедур і переходимо до цифрової моделі, де маршрут можна створити, перевірити та запустити швидко й зрозуміло «, — підкреслив міністр Олексій Кулеба.

Що зміниться для перевізників?

Тепер кожен легальний перевізник може самостійно ініціювати створення міжобласного маршруту через електронний кабінет. Весь цикл — від ідеї до першого рейсу — займатиме не більше двох місяців. Жодних стосів паперу, лише електронні документи в системі ЄКІС:
  • схема маршруту;
  • розклад руху;
  • вартість проїзду;
  • графік праці та відпочинку водіїв.
За матеріалами:
Finance.ua
