В Україні вперше реалізували кейс податкової медіації — ДПС та бізнес розв’язали суперечку без суду

Державна податкова служба України та Рада бізнес-омбудсмена вперше в історії країни реалізували кейс податкової медіації.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
За словами Карнаух, застосування механізму податкової медіації дозволило врегулювати податкову суперечку без судового розгляду.
У ДПС наголошують, що розвиток податкової медіації є одним із пріоритетних напрямів роботи служби. Такий підхід дає змогу зменшити витрати часу та ресурсів як для держави, так і для бізнесу, а також врегульовувати суперечки без судових процедур і без втрат для бюджету.

Експериментальний проєкт для великих платників

Наприкінці жовтня 2025 року служба спільно з Радою бізнес-омбудсмена перейшла до практичної реалізації податкової медіації. Для цього було запущено експериментальний проєкт у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.
У межах проєкту опрацьовується кілька конкретних податкових спорів.
Так, у січні 2026 року було завершено позапланову перевірку компанії щодо від’ємного значення ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування. До цього підприємство вже проходило чотири перевірки з того ж питання. Неодноразово оскаржувало рішення ДПС.
Ситуація була складною через специфіку бізнес-моделі компанії — одного з найбільших постачальників насіння та засобів захисту рослин, із комплексною системою ціноутворення та знижок.
Ключовим стало питання надання знижок після постачання товарів. Знижки надавалися різними способами, зокрема через взаємозалік коштів між сторонами. Ці операції підтверджені значною кількістю документів і розрахунків.
За результатами перевірки встановлено, що всі знижки були оформлені правильно та відповідають законодавству України.
Важливо також, що компанія вирішила змінити напрям використання коштів. Замість прямого відшкодування ПДВ з бюджету компанія переспрямувала ці суми для сплати податку в майбутньому.
«Цей кейс — приклад конструктивного діалогу з податковою», — підкреслила Карнаух.
