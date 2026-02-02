В Україні вперше реалізували кейс податкової медіації — ДПС та бізнес розв’язали суперечку без суду Сьогодні 09:45

Державна податкова служба України та Рада бізнес-омбудсмена вперше в історії країни реалізували кейс податкової медіації.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За словами Карнаух, застосування механізму податкової медіації дозволило врегулювати податкову суперечку без судового розгляду.

У ДПС наголошують, що розвиток податкової медіації є одним із пріоритетних напрямів роботи служби. Такий підхід дає змогу зменшити витрати часу та ресурсів як для держави, так і для бізнесу, а також врегульовувати суперечки без судових процедур і без втрат для бюджету.

Експериментальний проєкт для великих платників

Наприкінці жовтня 2025 року служба спільно з Радою бізнес-омбудсмена перейшла до практичної реалізації податкової медіації. Для цього було запущено експериментальний проєкт у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

У межах проєкту опрацьовується кілька конкретних податкових спорів.

Так, у січні 2026 року було завершено позапланову перевірку компанії щодо від’ємного значення ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування. До цього підприємство вже проходило чотири перевірки з того ж питання. Неодноразово оскаржувало рішення ДПС.

Ситуація була складною через специфіку бізнес-моделі компанії — одного з найбільших постачальників насіння та засобів захисту рослин, із комплексною системою ціноутворення та знижок.

Читайте також Українці зможуть вирішувати спори без судів: ухвалили закон про медіацію

Ключовим стало питання надання знижок після постачання товарів. Знижки надавалися різними способами, зокрема через взаємозалік коштів між сторонами. Ці операції підтверджені значною кількістю документів і розрахунків.

За результатами перевірки встановлено, що всі знижки були оформлені правильно та відповідають законодавству України.

Важливо також, що компанія вирішила змінити напрям використання коштів. Замість прямого відшкодування ПДВ з бюджету компанія переспрямувала ці суми для сплати податку в майбутньому.

«Цей кейс — приклад конструктивного діалогу з податковою», — підкреслила Карнаух.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.